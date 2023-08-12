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Сегодня, 22:02

Гендиректор «Спартака»: «Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с полузащитником Романом Зобниным.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался. Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — сказал Малышев.

Ранее агент Александар Важич сообщил, что занимается поиском новых команд для трех футболистов «Спартака». Клуб обратился к агенту с просьбой найти новые команды для нападающих Шамара Николсона, Кейта Бальде и полузащитника Романа Зобнина.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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