Гендиректор «Спартака»: «Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с полузащитником Романом Зобниным.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре. Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался. Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — сказал Малышев.

Ранее агент Александар Важич сообщил, что занимается поиском новых команд для трех футболистов «Спартака». Клуб обратился к агенту с просьбой найти новые команды для нападающих Шамара Николсона, Кейта Бальде и полузащитника Романа Зобнина.