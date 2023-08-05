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Сегодня, 19:59

Малышев — о приобретении «Лукойлом» «Хайдука»: «Можно какую-то пользу извлечь из этого»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал новость о том, что «Лукойл» стал спонсором хорватского «Хайдука».

— Вчера появилась информация от приобретении «Лукойлом» «Хайдука». Многие начали это связывать со «Спартаком». Связана ли эта сделка с клубом?

— Честно говоря, напрямую с нами не связана. Лучше попросить комментарий у коллег из «Лукойла». Посмотрим. Можно действительно какую-то пользу извлечь из этого.

— При этом была информация, что «Спартак» рассматривает вариант приобретения европейского клуба...

— Не рассматриваем. Сейчас такого нет.

«Хайдук» является 15-кратным чемпионом страны и 17-кратным обладателем Кубка.

ФК Спартак (Москва)
ФК Хайдук
Олег Малышев
0
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