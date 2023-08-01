Гендиректор «Спартака» ответил на критику трансферной кампании клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

— Довольны тем, как идет трансферная кампания «Спартака» сейчас?

— Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска. Но, слушайте, идет планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим.

«Спартак» в июле подписал Бонгонду из «Кадиса». В активе 27-летнего конголезца 2 гола и 1 результативная передача в трех матчах за красно-белых.