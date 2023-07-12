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Сегодня, 14:59

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о ситуации с возможным отстранением Промеса

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

Во вторник, 11 июля, стало известно, что портал Transfermarkt.com обозначил статус 31-летнего нидерландца как отстраненного от участия во всех турнирах с 19 июня — в этот день суд Амстердама приговорил игрока к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Позднее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что портал, вероятно, допустил ошибку.

— Есть новая информация по Промесу? — вопрос Малышеву.

— Пока новых изменений мы не видим, — ответил генеральный директор красно-белых. — Будем их ждать. Уровень готовности и самоотдачи у него высокий.

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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