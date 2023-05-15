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15 мая, 19:50

Гендиректор «Спартака» рассказал о планах по реконструкции стадиона «Открытие Банк Арена»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
«Открытие Банк Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал о планах по реконструкции клубного стадиона.

— Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матч-дэй. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши. Есть планы по реконструкции трибуны С. Хотим сделать премиум-зону на примере ресторанных зон на трибуне А, которые пользуются очень большим спросом, и дополнительно устроить нескольких лож более доступной ценовой категории в сравнении с теми, что есть на трибуне А. Возможен ремонт с изменением дизайна, — сказал Мележиков.

Собеседник отметил, что часть работ будет начата уже ближайшим летом, а реконструкция трибуны C должна быть завершена к зиме.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo; на&nbsp;трибунах стадиона. «Рассчитываем выйти в лидеры по посещаемости в Москве». Мележиков — о задачах «Спартака» на новый сезон

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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