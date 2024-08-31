Гендиректор «Спартака» рассказал об отсутствии подвижек в ситуации с Промесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) ответил на вопрос об изменениях в ситуации с экс-форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Никаких существенных событий не произошло. Он тренируется, но из Эмиратов его не выпускают», — заявил Малышев.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.