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Сегодня, 10:00

Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб не нарушал правил ФИФА в переговорах по Рябчуку

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Олег Рябчук.
Фото Global Look Press
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» информацию о возможных санкциях за трансфер защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

— Была информация, что «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на то, что «Спартак» якобы пытается увести у них игрока в обход клуба.

— Дмитрий Зеленов очень правильно и корректно ответил на этот вопрос. Мне практически нечего добавить. Мы никаких правил не нарушали. Действуем абсолютно в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, с точки зрения соответственно поведения по трансферами. Конкретные фамилии и конкретные команды на данный момент не комментируем.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Футбол
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