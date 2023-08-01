Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб не нарушал правил ФИФА в переговорах по Рябчуку

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» информацию о возможных санкциях за трансфер защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

— Была информация, что «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на то, что «Спартак» якобы пытается увести у них игрока в обход клуба.

— Дмитрий Зеленов очень правильно и корректно ответил на этот вопрос. Мне практически нечего добавить. Мы никаких правил не нарушали. Действуем абсолютно в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, с точки зрения соответственно поведения по трансферами. Конкретные фамилии и конкретные команды на данный момент не комментируем.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.