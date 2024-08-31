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31 августа, 22:59

Гендиректор «Спартака» заявил, что Виллиан Жозе еще покажет себя

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после матча 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) ответил на вопросы журналистов о составе команды.

— Будет ли Николсон играть, решает тренер. На данный момент тренер исходит из того состава, который есть

— Что с Дуарте?

— Он получил довольно болезненную травму в конце матча в Казахстане. После этого долго восстанавливался и потерял место в составе. Решение по тому, кто нужен в обойме а кто нет принимает тренер. Официального предложения от «Валенсии» не было.

— Дуарте здоров?

— К сожалению, пока не до конца.

— Вы говорили, что Виллиан Жозе — это результат здесь и сейчас. Что случилось?

— Я разочарован, что Жозе не показывает то, на что мы рассчитывали. Но я убежден, что он покажет себя.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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