Гендиректор «ВТБ-Арены» Лунтовский сообщил о готовности стадиона к работе с картой болельщика

Сегодня, 18:06
Генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский сообщил, что стадион полностью готов к работе с картой болельщика.
«Нам надо было сделать небольшие доработки с точки зрения инвестиций — затраты были несущественными. С точки зрения внедрения системы СКД-СИБ мы столкнулись с небольшими сложностями. Мы планировали сделать интеграцию через текущие турникеты, но компания SKIDATA ушла с рынка.
Мы были вынуждены оперативно заменить считыватели; подписав контракт в конце сентября, за три месяца осуществили поставку оборудования и провели аттестацию. Мне кажется, это рекордные сроки. Мы благодарны всем коллегам, которые помогали в этом. Мы на все 100 процентов готовы к тестовым испытаниям, которые пройдут в начале февраля», — приводит ТАСС слова Лунтовского.
С 1 декабря 2023 года карта болельщика будет нужна для прохода на все стадионы России, где проходят матчи высшего дивизиона чемпионата страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования