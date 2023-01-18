Гендиректор «ВТБ-Арены» Лунтовский сообщил о готовности стадиона к работе с картой болельщика

Генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский сообщил, что стадион полностью готов к работе с картой болельщика.

«Нам надо было сделать небольшие доработки с точки зрения инвестиций — затраты были несущественными. С точки зрения внедрения системы СКД-СИБ мы столкнулись с небольшими сложностями. Мы планировали сделать интеграцию через текущие турникеты, но компания SKIDATA ушла с рынка.

Мы были вынуждены оперативно заменить считыватели; подписав контракт в конце сентября, за три месяца осуществили поставку оборудования и провели аттестацию. Мне кажется, это рекордные сроки. Мы благодарны всем коллегам, которые помогали в этом. Мы на все 100 процентов готовы к тестовым испытаниям, которые пройдут в начале февраля», — приводит ТАСС слова Лунтовского.

С 1 декабря 2023 года карта болельщика будет нужна для прохода на все стадионы России, где проходят матчи высшего дивизиона чемпионата страны.