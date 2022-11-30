Гендиректор «Зенита» Медведев надеется, что Дзюба найдет себе новую команду

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев надеется, что российский форвард Артем Дзюба найдет себе новую команду и проявит свое мастерство.

«Надеюсь, что Артем найдет свою команду и еще проявит свое мастерство. Стоит ли ему попробовать себя в еще одной иностранной команде или лучше вернуться в Россию? Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш», — приводит слова Медведева ТАСС.

34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор». В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с клубом.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по май 2022 года. Вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), дважды выиграл Кубок России (2015/16, 2019/20) и четыре Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021).