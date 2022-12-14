Гендиректор «Зенита» Медведев ответил на вопрос о продлении контракта с Ловреном

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о новом контракте защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена. Он также сообщил, что у петербуржцев первые сборы пройдут в Катаре.

— Ловрен — один из героев чемпионата мира. Говорят, что вы ему предлагаете новый контракт.

— Мы не отвлекаем игроков от их работы. У нас будут первые сборы, кстати, в Катаре. Там со всеми и поговорим.

— У вас идет проработка матчей с большими международными командами на сборах?

— В ходе сборов важно играть не с сильными соперниками, важно сыграть с хорошими.

— Как разрешилась ситуация с Чистяковым?

— Вы смотрите, как он часто выходит. Все ясно будет.

— Вы перед ним не извинялись?

— У нас все с ним хорошо.

Ловрен в составе сборной Хорватии дошел до полуфинала ЧМ-2022. Команда на этой стадии проиграла Аргентине (0:3) и закончила выступление в турнире. Соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.