Гендиректор «Зенита»: «Мы поддерживаем возвращение в европейский футбол»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от встречи представителей РФС и УЕФА.

«В любом случае, диалог лучше, чем его отсутствие. По этой теме вопросы задавайте РФС. Мы поддерживаем то, чтобы мы могли вернуться в европейский футбол», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

От РФС во встрече 24 января в офисе УЕФА будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится 25 января.