Гендиректор «Зенита»: «Мы поддерживаем возвращение в европейский футбол»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от встречи представителей РФС и УЕФА.
«В любом случае, диалог лучше, чем его отсутствие. По этой теме вопросы задавайте РФС. Мы поддерживаем то, чтобы мы могли вернуться в европейский футбол», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».
От РФС во встрече 24 января в офисе УЕФА будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится 25 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования