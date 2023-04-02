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Сегодня, 10:54

Гендир «Зенита» — о победе над «Уралом»: «делан еще один важный шаг вперед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Конечно, проигрывать всегда неприятно, проигрывать никогда не хочется, поэтому команда вышла на игру против «Урала» полностью мобилизованной. Играли против очень серьезного, отлично организованного соперника, который умеет строить оборону. У них была пара очень острых моментов, в которых они могли забить. Но если посмотреть на все показатели, то и по владению мячом, и по ударам в сторону и в створ ворот очевидно преимущество «Зенита». Сделан еще один важный шаг вперед», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко за 21 тур.

Источник: https://tass.ru/sport/17428253
Футбол
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