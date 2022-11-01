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Сегодня, 13:26

Гендиректор «Зенита» сообщил о переносе матча с «Сепаханом» из-за игры со «Спартаком»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переносе товарищеского матча сине-бело-голубых с «Сепаханом». Игра должна была пройти 27 ноября в Иране.

«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», — цитируетт ТАСС Медведева.

В понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура Кубка России 27 ноября. По этой причине товарищеский матч с иранским клубом пришлось перенести.

В апреле 2021 года «Зенит» и «Сепахан» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Источник: https://tass.ru/sport/16214719

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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