Гендиректор «Зенита» сообщил о переносе матча с «Сепаханом» из-за игры со «Спартаком»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переносе товарищеского матча сине-бело-голубых с «Сепаханом». Игра должна была пройти 27 ноября в Иране.
«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», — цитируетт ТАСС Медведева.
В понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура Кубка России 27 ноября. По этой причине товарищеский матч с иранским клубом пришлось перенести.
В апреле 2021 года «Зенит» и «Сепахан» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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