Гендиректор «Зенита» сообщил о переносе матча с «Сепаханом» из-за игры со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переносе товарищеского матча сине-бело-голубых с «Сепаханом». Игра должна была пройти 27 ноября в Иране.

«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», — цитируетт ТАСС Медведева.

В понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура Кубка России 27 ноября. По этой причине товарищеский матч с иранским клубом пришлось перенести.

В апреле 2021 года «Зенит» и «Сепахан» подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.