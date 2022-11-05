Генеральный директор «Ахмата» отреагировал на победу над «Зенитом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на победу грозненского клуба над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).

— Почему именно «Ахмату» удалось вскрыть «Зенит»?

— «Зенит» — хороший раздражитель, на него все настраиваются, все хотят обыграть, — сказал Айдамиров «СЭ». — У нас это получилось, ребята старались. Все молодцы.

— Как бы вы назвали сегодняшнюю победу одним словом?

— Да как можно оценивать победу над «Зенитом»? Положительно! Мы довольны.

— С судейством сегодня все в порядке было?

— Давайте не обсуждать сейчас судейство, у нас сегодня счастливый день. Зачем обсуждать судейство?

«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков.

«Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.