Сегодня, 18:51
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на победу грозненского клуба над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).
— Почему именно «Ахмату» удалось вскрыть «Зенит»?
— «Зенит» — хороший раздражитель, на него все настраиваются, все хотят обыграть, — сказал Айдамиров «СЭ». — У нас это получилось, ребята старались. Все молодцы.
— Как бы вы назвали сегодняшнюю победу одним словом?
— Да как можно оценивать победу над «Зенитом»? Положительно! Мы довольны.
— С судейством сегодня все в порядке было?
— Давайте не обсуждать сейчас судейство, у нас сегодня счастливый день. Зачем обсуждать судейство?
«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков.
«Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования