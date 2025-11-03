Айдамиров о кредите доверия к Черчесову: «Этот вопрос не обсуждается»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Станиславу Черчесову. «Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет — это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная», — сказал Айдамиров «СЭ». «Ахмат» после 14-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

fell62 до зимы... 03.11.2025

Фирсыч Или не отработает. 03.11.2025

руслан магомедов В, чечне канает только роды чеченские, других они не признают. 03.11.2025

руслан магомедов Могут вожди заставит и приплатить чурчесу самому за благоплучное расставание. 03.11.2025

руслан магомедов Погонят, чурчеса, как и раньше. ахмаду не помогут ни силовые, ни бабки. 03.11.2025

zg Поглядим! 03.11.2025

Ратель Это да, саблей вжих, кинжалом пырк - и привет. С другой стороны, с этим не факт, про него они тоже понимают, какого он рода-племени и кого они обидят отставкой. Человека со стороны, русского там или иностранца - легко. 03.11.2025

zg Там иной менталитет,щаз психанут и до зимы не доработает!)Хотя отступные думаю,там огненные!) 03.11.2025

Ратель Какой кредит-дебет?! Принял команду с колёс, в 11ти матчах 16 очков, включая обыгранный Зенит. Разница мячей 17:16. Местное самосознание для него не загадка - как поговорить и с кем прекрасно знает. Чего лучше-то! 03.11.2025

Slim Tallers Черчесоверим. В Спартаке место освобождается. Тут многие мечтали о его возвращении в Спартак. 03.11.2025

mikeV Что, уже? Как быстро переобулись в СЭ, это же был лучший тренер первой трети сезона!! P.S. Айдамиров, а кто такой " главный трек клуба"?? Типичный СЭ - всего 3 абзаца, но написать без ошибок невозможно!! 03.11.2025

Семён Фадеич После каждого проигрыша спрашивать будете? 03.11.2025

Valekka Журнаплюшки СЭ начинают внедрение червячка в яблоко!! На сегодня Черчесов и Карпин-аварийный источник дохода,если основного-Станковича уберут!! 03.11.2025