3 ноября, 10:49

Айдамиров о кредите доверия к Черчесову: «Этот вопрос не обсуждается»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Станиславу Черчесову.

«Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет — это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» после 14-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

16

  • fell62

    до зимы...

    03.11.2025

  • Фирсыч

    Или не отработает.

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    В, чечне канает только роды чеченские, других они не признают.

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    Могут вожди заставит и приплатить чурчесу самому за благоплучное расставание.

    03.11.2025

  • руслан магомедов

    Погонят, чурчеса, как и раньше. ахмаду не помогут ни силовые, ни бабки.

    03.11.2025

  • zg

    Поглядим!

    03.11.2025

  • Ратель

    Это да, саблей вжих, кинжалом пырк - и привет. С другой стороны, с этим не факт, про него они тоже понимают, какого он рода-племени и кого они обидят отставкой. Человека со стороны, русского там или иностранца - легко.

    03.11.2025

  • zg

    Там иной менталитет,щаз психанут и до зимы не доработает!)Хотя отступные думаю,там огненные!)

    03.11.2025

  • Ратель

    Какой кредит-дебет?! Принял команду с колёс, в 11ти матчах 16 очков, включая обыгранный Зенит. Разница мячей 17:16. Местное самосознание для него не загадка - как поговорить и с кем прекрасно знает. Чего лучше-то!

    03.11.2025

  • Slim Tallers

    Черчесоверим. В Спартаке место освобождается. Тут многие мечтали о его возвращении в Спартак.

    03.11.2025

  • mikeV

    Что, уже? Как быстро переобулись в СЭ, это же был лучший тренер первой трети сезона!! P.S. Айдамиров, а кто такой " главный трек клуба"?? Типичный СЭ - всего 3 абзаца, но написать без ошибок невозможно!!

    03.11.2025

  • Семён Фадеич

    После каждого проигрыша спрашивать будете?

    03.11.2025

  • Valekka

    Журнаплюшки СЭ начинают внедрение червячка в яблоко!! На сегодня Черчесов и Карпин-аварийный источник дохода,если основного-Станковича уберут!!

    03.11.2025

  • zg

    Да понятно,что сезон отработает,чего пыль поднимать?

    03.11.2025

    Станислав Черчесов
    ФК Ахмат
