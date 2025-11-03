Айдамиров о кредите доверия к Черчесову: «Этот вопрос не обсуждается»

3 ноября, 10:49
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Станиславу Черчесову.
«Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет — это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная», — сказал Айдамиров «СЭ».
«Ахмат» после 14-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
fell62
до зимы...
03.11.2025
Фирсыч
Или не отработает.
03.11.2025
руслан магомедов
В, чечне канает только роды чеченские, других они не признают.
03.11.2025
руслан магомедов
Могут вожди заставит и приплатить чурчесу самому за благоплучное расставание.
03.11.2025
руслан магомедов
Погонят, чурчеса, как и раньше. ахмаду не помогут ни силовые, ни бабки.
03.11.2025
zg
Поглядим!
03.11.2025
Ратель
Это да, саблей вжих, кинжалом пырк - и привет. С другой стороны, с этим не факт, про него они тоже понимают, какого он рода-племени и кого они обидят отставкой. Человека со стороны, русского там или иностранца - легко.
03.11.2025
zg
Там иной менталитет,щаз психанут и до зимы не доработает!)Хотя отступные думаю,там огненные!)
03.11.2025
Ратель
Какой кредит-дебет?! Принял команду с колёс, в 11ти матчах 16 очков, включая обыгранный Зенит. Разница мячей 17:16. Местное самосознание для него не загадка - как поговорить и с кем прекрасно знает. Чего лучше-то!
03.11.2025
Slim Tallers
Черчесоверим. В Спартаке место освобождается. Тут многие мечтали о его возвращении в Спартак.
03.11.2025
mikeV
Что, уже? Как быстро переобулись в СЭ, это же был лучший тренер первой трети сезона!! P.S. Айдамиров, а кто такой " главный трек клуба"?? Типичный СЭ - всего 3 абзаца, но написать без ошибок невозможно!!
03.11.2025
Семён Фадеич
После каждого проигрыша спрашивать будете?
03.11.2025
Valekka
Журнаплюшки СЭ начинают внедрение червячка в яблоко!! На сегодня Черчесов и Карпин-аварийный источник дохода,если основного-Станковича уберут!!
03.11.2025
zg
Да понятно,что сезон отработает,чего пыль поднимать?
03.11.2025