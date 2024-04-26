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Сегодня, 11:32

В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»: «Мы готовы принять участие в расследовании»

В «Ахмате» прокомментировали массовое отравление игроков «Сочи»
Артем Бухаев
Корреспондент
Ахмед Айдамиров (слева) и Наиль Измайлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» отравление игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ с грозненцами (0:1).

— Мы готовы принять участие в расследовании. Но мы не знаем, что происходило внутри «Сочи». Никто не знает, отравились ли они. Мы уважаем их команду, но никто не знает. Мы не вправе переносить игры, есть регламент. Мы узнали об этой ситуации в 18:45, — сказал Айдамиров.

— Как относитесь к теориям заговора, что команду намеренно отравили в Грозном?

— Вы хоть раз что-то подобное слышали ранее? Что тут комментировать? «Ахмат» в таком положении в турнирной таблице не в первый раз. Если вы пытаетесь везде найти теорию заговора и под что-то подвести...

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.

&laquo;Ахмат&raquo; дома победил &laquo;Сочи&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ. Прощаемся с «Сочи»? 14 футболистов отравились перед матчем, у Морено — первое поражение в РПЛ
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
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