Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Химками»: «Клуб побил сегодня все свои рекорды. Мы рады этому»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в 28-м туре РПЛ.

«Команда играла хорошо, заслужила победу. Только травмы омрачили ее. А так клуб побил сегодня все свои рекорды: по количеству крупных побед подряд, по количеству очков, по количеству побед в чемпионате. Мы рады этому. Как заявляет президент клуба и глава республики, команда идет от игры к игре. Учитывая все сложности, которые были с составом, то ребята достойно себя показали. Сегодня мы радуемся, а через неделю будет следующая игра, на которую надо выходить и опять биться. А на каком месте закончим чемпионат, будет видно после его окончания», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.