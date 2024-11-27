Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:00

Айдамиров — о заявлении Федорищева: «Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями»

Telegram Дзен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Думаю, если он это заявил, то у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным, футболисты играли лучше. Знаете, что касается судейства, на заборе тоже много что написано, подходишь, а он деревянный. Если есть факты — надо о них говорить. В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу. Если бы мы были замечены в таких (судейских) делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было. Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов», — сказал Айдамиров «СЭ».

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.

Александр Абустин

ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
«Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева
Федорищев — о нежелании назвать человека, который сообщил о долгах «Крыльев» за судейство: «Включите журналистскую чуйку»
Федорищев — о заявлении про коррупцию в РПЛ: «Вы знали, что судьям платят за результаты? Нет? Получается, не зря озвучил проблему»
Федорищев: «Проблематика в том, что «Крылья» по понятиям обязаны выплатить 36 миллионов, чтобы хорошо судили»
Губернатор Самарской области объяснил, почему несколько месяцев не рассказывал о коррупции в РПЛ
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн
Сегодня
Вчера
Неделя