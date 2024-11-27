Айдамиров — о заявлении Федорищева: «Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Думаю, если он это заявил, то у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным, футболисты играли лучше. Знаете, что касается судейства, на заборе тоже много что написано, подходишь, а он деревянный. Если есть факты — надо о них говорить. В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу. Если бы мы были замечены в таких (судейских) делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было. Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов», — сказал Айдамиров «СЭ».

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.

Александр Абустин