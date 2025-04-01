Айдамиров: «Уверен, санкции со всего российского футбола и «Ахмата» в частности снимут»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном снятии санкций США с клуба.

«Никаких надежд и иллюзий не питаем. Мы будем бороться за свои права дальше. Уверен, что санкции со всего российского футбола и «Ахмата» в частности снимут. Это мешает нашему клубу. Будет легче, когда снимут. Сейчас нам сложно привезти игрока, оплатить трансфер», — сказал Айдамиров «СЭ».

ЦСКА и «Ахмат» находятся под санкциями США: московский клуб — с 22 февраля 2022 года, грозненский — с 10 декабря 2020-го.