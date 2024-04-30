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Сегодня, 10:19

Айдамиров: «Последние победные игры «Ахмата» добавили настроение и позитив»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о настроении в команде.

«Последние победные две игры добавили настроение и позитив. Во всем остальном нам сейчас надо не о красоте думать, а биться. Нас сейчас 8 клубов и каждая игра — битва за выживание. Вся команда вместе попала туда, значит все вместе и будем вылазить», — приводит слова Айдамирова Sport24.

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Ранее команда Магомеда Адиева обыграла ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (5:1).

4 мая грозненцы проведут выездную встречу с «Краснодаром».

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Ахмат
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