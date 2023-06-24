Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров оценил потенциал полузащитника команды Гбамбле

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил перспективы полузащитника команды Нене Гбамбле.

«Если бы мы не видели в нем потенциала, он бы не оказался у нас в команде. А что касается Европы, то сейчас нам сложно говорить об этом, так как мы под санкциями. Мы не можем туда никого продать. Вернее, продать можем, но денег не получим. А так, у Гбамбле есть потенциал стать игроком действительно высокого уровня. А как он его разовьет — другой вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова.

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года. 21-летний ивуариец забил 1 гол в 5 матчах за команду из Грозного.