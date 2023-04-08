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Сегодня, 21:09

Генеральный директор «Ахмата» — о победе над «Уралом»: «Особенно приятно, что сыграли матч на ноль»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» победу команды над «Уралом» в 22-м туре РПЛ (2:0).

«Мы действительно рядом с пятым местом, но нам любая победа приятна. Особенно приятно еще, что сыграли матч на ноль. «Урал» хорошая команда, но сегодня мы оказались лучше нее», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Динамо» опустилось на шестую строчку с 35 очками, но клуб еще не сыграл свой матч 22-го тура.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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