Генеральный директор «Ахмата» — о победе над «Уралом»: «Особенно приятно, что сыграли матч на ноль»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» победу команды над «Уралом» в 22-м туре РПЛ (2:0).

«Мы действительно рядом с пятым местом, но нам любая победа приятна. Особенно приятно еще, что сыграли матч на ноль. «Урал» хорошая команда, но сегодня мы оказались лучше нее», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Динамо» опустилось на шестую строчку с 35 очками, но клуб еще не сыграл свой матч 22-го тура.