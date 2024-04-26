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Сегодня, 11:36

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о словах Морено: «Может, это для него позор — говорить такие вещи?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено, который выразил недовольство тем, что матч 21-го тура РПЛ не был перенесен из-за массового отравления игроков.

— Морено назвал это позором? Может, это для него позор — говорить такие вещи? Мы общались с президентом, обсуждали. «Сочи» прилетели только в день игры. Вы можете утверждать, что они отравились в Грозном? И отравились ли вообще?

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, «Сочи» просил перенести матч, однако его не отменили. Встреча проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

&laquo;Ахмат&raquo; дома победил &laquo;Сочи&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ. Прощаемся с «Сочи»? 14 футболистов отравились перед матчем, у Морено — первое поражение в РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
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