Генеральный директор «Ахмата» рассказал о возможном усилении грозненского клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о возможном усилении грозненского клуба.

«Кто останется в клубе, а кого из футболистов мы продлевать не будем — сообщим по окончании чемпионата. Сейчас ведем переговоры, ищем варианты усиления. Что касается Георгия Шелии, то у него еще один год по контракту. С Ризуаном Уциевым соглашение в скором времени тоже будет переподписано — это наш многолетний капитан, поэтому не было никаких вопросов, касаемых его нового договора. Лечи Садулаев, Ризван Ташаев и все воспитанники «Ахмата» имеют бессрочные контракты с нашим клубом. Со всеми из них соглашения будут переподписаны», — приводит слова Айдамирова Sport24.

После 29 матчей «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.