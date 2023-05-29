Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:43

Генеральный директор «Ахмата» рассказал о возможном усилении грозненского клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о возможном усилении грозненского клуба.

«Кто останется в клубе, а кого из футболистов мы продлевать не будем — сообщим по окончании чемпионата. Сейчас ведем переговоры, ищем варианты усиления. Что касается Георгия Шелии, то у него еще один год по контракту. С Ризуаном Уциевым соглашение в скором времени тоже будет переподписано — это наш многолетний капитан, поэтому не было никаких вопросов, касаемых его нового договора. Лечи Садулаев, Ризван Ташаев и все воспитанники «Ахмата» имеют бессрочные контракты с нашим клубом. Со всеми из них соглашения будут переподписаны», — приводит слова Айдамирова Sport24.

После 29 матчей «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-generalnyy-direktor-akhmata-rasskazal-o-vozmozhnom-usilenii-groznenskogo-kluba
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев объяснил, почему считает Малкома лучшим игроком РПЛ в текущем сезоне

Смолов сделал предложение своей девушке? На ее пальце заметили обручальное кольцо