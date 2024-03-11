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11 марта, 10:13

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о налоге на легионеров: «Уберите их тогда вообще»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» резко раскритиковал возможное введение налога на легионеров в РПЛ.

«Категорически против. Почему? Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен брать функцию государства и собирать налоги.

Считаю, что это просто неправильно. Все коллеги, с кем я общался, категорически против. И так тяжело клубам второй восьмерки. Появился телевизионный контракт более-менее нормальный. Легких путей не выбираем. Как это, сначала решили 13 легионеров, а потом это. Уберите легионеров тогда вообще. Давайте будем вариться в собственном соку. У всех контракты, а нам предлагают платить», — сказал Айдамиров «СЭ».

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

РПЛ
ФК Ахмат
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