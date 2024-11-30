Гендиректор «Акрона»: «В чемпионате есть расслоение. Но это не значит, что мы не ставим задачу побеждать топ-клубы»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал «СЭ» победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Выигрывать всегда приятно. Это главная эмоция от матча. Две победы подряд и оба матча на ноль. «Акрон» хорошо играет против принципиальных соперников из второй части таблицы? Наверное, это больше обсуждается в прессе. В большинстве матчей мы, наверное, даже не считались фаворитами. Понятное дело, что в чемпионате есть расслоение на топ-6 и другие команды. Но это не значит, что мы не ставим перед собой задачу побеждать топ-клубы. Но все впереди», — сказал Власов «СЭ».

«Акрон» набрал 19 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» (8) идет на последней, 16-й позиции. Команда не побеждает 16 матчей подряд в РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Акрон» отправится в гости к «Зениту» (7 декабря), «Оренбург» сыграет на выезде против «Ахмата» (8 декабря).