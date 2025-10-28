Клюшев: «Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга»

28 октября, 14:20
Генеральный директор «Акрона» Дмитрий Клюшев высказался о роли форварда Артема Дзюбы в клубе.
«Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга. Я не берусь судить, как Артем себя вел в других командах, не знаю, где и насколько он разлагал атмосферу или нет. Это достаточно громкие заявления, которые уже, наверное, пошли в народ. СМИ тут зачастую ретранслируют не то, что происходит в действительности на самом деле. Понятное дело, что Дзюба — это достаточно кликбейтная фигура. И все плюс-минус скандальное будет тут же растиражировано. Поэтому тут могу отметить, что мы с Артемом в абсолютно прекрасных и честных рабочих отношениях, в которых мы довольны друг другом, — цитирует Клюшева Legalbet.
Дзюба пополнил состав «Акрона» в сентябре 2024 года. В этом сезоне он провел 13 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом действует до конца сезона-2025/26.
andreichf
Я даже не знаю какие у меня лайки и дизлайки. Хорошо, что есть кому за ними следить.
28.10.2025
Valekka
Судя по твоим лайкам и дизам-абсолютно про тебя!!:))
28.10.2025
andreichf
У Дзюбы 4 гола из них 2 с пенальти и 2 передачи. И это при том, что вся команда играет на него. Да от него вреда на поле больше, не говоря про финансовые траты.
28.10.2025
Valekka
Были фигуры значимые,незаменимые,объединяющие,интересные,популярные и т.д. Теперь ещё и "кликбейные"!! -------------------- -Кто ваш тренер? -Это кликбейный Вася! -А кто нападающий центральный? -Да так,некликбейный Витёк??:))
28.10.2025