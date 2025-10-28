Клюшев: «Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга»

Генеральный директор «Акрона» Дмитрий Клюшев высказался о роли форварда Артема Дзюбы в клубе.

«Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга. Я не берусь судить, как Артем себя вел в других командах, не знаю, где и насколько он разлагал атмосферу или нет. Это достаточно громкие заявления, которые уже, наверное, пошли в народ. СМИ тут зачастую ретранслируют не то, что происходит в действительности на самом деле. Понятное дело, что Дзюба — это достаточно кликбейтная фигура. И все плюс-минус скандальное будет тут же растиражировано. Поэтому тут могу отметить, что мы с Артемом в абсолютно прекрасных и честных рабочих отношениях, в которых мы довольны друг другом, — цитирует Клюшева Legalbet.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в сентябре 2024 года. В этом сезоне он провел 13 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом действует до конца сезона-2025/26.