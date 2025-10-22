Видео
22 октября, 12:53

Генеральный директор «Акрона» Клюшев: «Зауру Тедееву оказано полное доверие»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что главный тренер команды Заур Тедеев имеет полный кредит доверия со стороны руководства клуба.

«Ничего не меняется. Мы идем намеченным курсом. Зауру Эдуардовичу оказано полное доверие, поддерживаем его как со стороны руководства, так и со стороны игроков. Мы все плывем в одной лодке, это крайне важно понимать. Бросать весла никто не готов», — цитирует Клюшева ТАСС.

«Акрон» с 11-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
