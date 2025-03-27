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27 марта, 12:28

Генеральный директор «Акрона» Власов покинет клуб после окончания сезона

Камила Абдурахманова
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Согласно сообщению на официальном сайте, генеральный директор «Акрона» Алексей Власов уйдет из клуба в конце июля 2025 года после четырех лет работы.

«Алексей возглавил клуб 19 августа 2021 года. За время его работы «Акрон» достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2022/23, бронзовые медали первой лиги сезона-2023/24, исторический для клуба выход в РПЛ, где на текущий момент команда занимает девятую строчку в турнирной таблице», — написано в заявлении клуба.

Отмечается, что клуб не только добился успехов в футболе, но и развивался в других направлениях. «Акрон» заключил коммерческие контракты с крупными стратегическими партнерами — FONBET, Альфа-Банк, «МегаФон», АвтоВАЗ. Также сообщается, что в июле 2022 года был проведен ребрендинг, результатом которого стал слоган «Молодой. Звонкий», а также серия проектов, получивших успех на локальном и федеральном уровнях. Кроме того, в сообщении упоминается, что в сезоне 2023/24 Алексей Власов получил награду лучшему генеральному директору ФНЛ.

42-летний специалист решил покинуть «Акрон», чтобы больше времени уделять семье.

Источник: ФК «Акрон»
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Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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