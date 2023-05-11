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Сегодня, 22:29

Генеральный директор «Алании» прокомментировал новость о возможном переходе Цаллагова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал новость о возможном переходе Ибрагима Цаллагова из «Сочи».

«Знаем, что Ибрагим отстранен от основной команды и тренируется с дублем. Мы хорошо знаем Цаллагова — это качественный игрок. В конце сезона, если будет возможность пригласить его в наш клуб, мы этим воспользуемся. Но на данный момент разговоров не было», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Ибрагим Цаллагов провел за «Сочи» 18 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-generalnyy-direktor-alanii-prokommentiroval-novost-o-vozmozhnom-perekhode-tsallagova
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