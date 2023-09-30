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Сегодня, 22:43

Гендиректор «Балтики»: «По бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что по бюджету клуб находится в нижней части таблицы.

«По моей информации, по бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы. Я считаю, что при правильном подходе с ним можно решать серьезные задачи и быть в середине таблицы. По сравнению с прошлым годом в ФНЛ наш бюджет, конечно, увеличился. Во сколько раз? В несколько. Давайте не будем гадать. Бюджет увеличился, но со многими клубами он меньше большинства клубов», — сказал Волженкин.

«Балтика» после 10-и туров занимает промежуточное четырнадцатое место в чемпионате России, набрав 7 очков.

РПЛ
ФК Балтика
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