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Сегодня, 00:36

Генеральный директор «Балтики» о победе над ЦСКА: «Испытываем большую гордость за команду!»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» победу команды над ЦСКА (3:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Испытываем большую гордость за команду! «Балтика» не просто забила гол в ворота ЦСКА впервые за 26 лет, но и одержала уверенную победу! Я постоянно говорю про атмосферу, но, сегодня на трибунах творилось нечто невероятное! Это было настоящее единение команды и болельщиков», — сказал Измайлов «СЭ».

«Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 26 матчах. Благодаря победе над ЦСКА калининградцы покинули зону вылета, однако «Факел» (13-е место, 26 очков), «Оренбург» (14-е место, 26 очков) и «Урал» (15-е место, 24 очков) провели на одну игру меньше.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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