Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о состоянии бывшего полузащитника армейцев Евгения Алдонина.

22 ноября РПЛ объявила о сборе средств для помощи семье футболиста в связи с выявлением тяжелого заболевания. Позже ТАСС сообщил, что ему диагностировали рак желудка.

— Мы поддерживаем Евгения. Конечно, мы не останемся в стороне. Мы были в курсе этой ситуации. Главное, здоровье Жени. Наша задача, чтобы он победил эту болезнь, и в то же время думать о его близких и семье. Они нуждаются во всесторонней поддержке. Каждый человек не должен оставаться в стороне от этой беды, — сказал Бабаев.

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.