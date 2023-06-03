Бабаев о конкуренции с «Зенитом»: «У них широкие финансовые возможности. Посмотрите стоимость на Transfermarkt»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Три пункта, которые не позволили ЦСКА бороться с «Зенитом»? Их может быть не три. Нужно признать, что «Зенит» провел уверенный сезон. Конечно, у «Зенита» очень широкие финансовые возможности. Достаточно посмотреть стоимость на Transfermarkt. Но это не значит, что нужно переставать бороться. Нам уже удавалось их обходить», — сказал Бабаев после матча с «Ростовом» (4:1) в 30-м туре РПЛ.

ЦСКА, благодаря победе на «Ростовом», завоевал серебряные медали чемпионата России-2022/23. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков в 30 матчах.