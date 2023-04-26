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Сегодня, 17:04

Бабаев — о реформе РПЛ: «Абсолютно правильная инициатива»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что на общем собрании клубов РПЛ обсуждали реформу лиги.

«Тезисно это обсудили. На мой взгляд, абсолютно правильная инициатива. Надо, по крайней мере, провести аудит того, что имеем сейчас, понять, почему падает рейтинг, почему теряем аудиторию. Это не о посещаемости речь, а о телевизионных трансляциях. По посещаемости ответ очевиден. Возможно, подумать, как скорректировать. Никто не говорит о революционных шагах, полной смене формата. Будет это плей-офф или три круга. Просто идет обмен мнениями, анализ с точки зрения спортивной и экономической составляющей. После этого, когда рабочая группа подготовит аналитику, можно будет говорить», — сказал Бабаев.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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