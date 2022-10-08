Сегодня, 18:34
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров коротко оценил игру команды в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
«Доволен игрой? Игра могла бы качнуться и в ту, и в другую сторону.
Что не получилось? Выиграть.
Сегодняшняя игра? Боевая, были взаимные моменты, ЦСКА хорошо начал второй тайм. У нас во второй половине второго тайма были моменты, Костя мог свой шанс реализовать. В целом, результат по игре", — заявил Пивоваров.
«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.