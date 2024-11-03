Павел Пивоваров: «Не считаем матч с командой медиалиги дном, недостойным «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о медиалиге. Бело-голубые в ноябрьскую паузу на матчи сборных планируют провести матч с представителем МФЛ.

«Мы не считаем матч с командой медиалиги дном, недостойным «Динамо». Более того — медиафутбол заполнил определенную нишу, которую не развивал профессиональный футбол. Ниша связана с производством контента и коммуникацией с современной молодой аудиторией. В результате медиафутбол получил эту аудиторию, а профессиональный футбол здесь недоработал. Сотрудничество с медиафутболом поможет в том числе профессиональному футболу. Это общий тренд — у нас меняются регламенты, модель распределения прав, подход к открытости лиги, в том числе и в Кубке. Опыт медиафутбола сказывается позитивно и на профессиональном футболе. Мы в этом тренде планируем и дальше идти», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Впервые медийные футбольные клубы приняли участие в Кубке России в сезоне-2022/2023. Тогда до турнира под эгидой РФС были допущены «Амкал» и 2DROTS. Через год в Кубке страны от МФЛ сыграли «Родина Медиа» и 2DROTS. Отметим, что представителям Медиалиги удавалось пройти несколько стадий Кубка.