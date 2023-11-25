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Сегодня, 20:12

Пивоваров — о победе «Динамо»: «Счет мог бы быть и покрупнее»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

«В матчах с ЦСКА у нас всегда бывает весело. Игра была на три результата. У ЦСКА было много моментов. Они забили первый гол после ошибки нашего вратаря. Игорь принес извинения в раздевалке. Во втором тайме команда перевернула игру, создавала много моментов. Думаю, что счет мог бы быть и покрупнее. Поздравляем команду с тремя очками, волевой победой. Игроки, которые вышли на замену усилили игру. Очень хорошо сыграли Карраскаль и Нгамале. Тюкавин проявил себя, наконец-то, забил Игорю Акинфееву. Поздравляем! Бителло оформил дубль. Думаю, что команда заслужила победу», — сказал Пивоваров.

«Динамо» одержало вторую победу над ЦСКА в этом сезоне РПЛ. В 5-м туре чемпионата бело-голубые победили армейцев со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 28 очков и вышло на третьем место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 5-ю строчку.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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