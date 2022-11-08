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Сегодня, 18:59

Пивоваров прокомментировал победу Фомина в премии «Джентльмен года»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу полузащитника Даниила Фомина в премии «Джентльмен года-2022».

«Этот год для «Динамо» является особенным. Мне тем более приятно, что Фомин проводит его в качестве капитана команды. Надеюсь, у всей команды будет повод надеть эти смокинги», — сказал Пивоваров.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
2
0
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