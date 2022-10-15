Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Разберем игру, главное, что взяли важные три очка. Йокановичу дали на исправление три матча? Эта информация недостоверна. Мы работаем и продолжаем доверять главному тренеру. Мы победили, показали хороший результат, проигрывая по ходу матча. Это показатель воли, характера. Думаю, что это позитивный знак для нас. Разберем игру и примем соответствующие выводы. Это задача тренерского штаба», — сказал Пивоваров.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда на выезде с «Локомотивом» (22 октября).