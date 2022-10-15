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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 13-го тура РПЛ.
«Разберем игру, главное, что взяли важные три очка. Йокановичу дали на исправление три матча? Эта информация недостоверна. Мы работаем и продолжаем доверять главному тренеру. Мы победили, показали хороший результат, проигрывая по ходу матча. Это показатель воли, характера. Думаю, что это позитивный знак для нас. Разберем игру и примем соответствующие выводы. Это задача тренерского штаба», — сказал Пивоваров.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда на выезде с «Локомотивом» (22 октября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования