Пивоваров: «Хотели бы, чтобы решение CAS по иностранным игрокам было принято до начала трансферного окна»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА).
«Разбирательства клубов с CAS? В понедельник было слушание. Мы ожидаем принятия решения. Мы бы хотели, чтобы решение было принято до начала открытия трансферного окна, была какая-то определенность. Мы живем все время в состоянии неопределенности.
Начало работы Fan ID? Мы ведем соответствующую работу со стадионом. Думаю, все будет в порядке. Это не последний матч. В Кубке будем играть. Турникеты? Все готово», — сказал Пивоваров.
Апелляцию на решение ФИФА в отношении выступающих в стране иностранных игроков подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».
Напомним, что 21 июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования