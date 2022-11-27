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Сегодня, 16:17

Пивоваров: «Хотели бы, чтобы решение CAS по иностранным игрокам было принято до начала трансферного окна»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА).

«Разбирательства клубов с CAS? В понедельник было слушание. Мы ожидаем принятия решения. Мы бы хотели, чтобы решение было принято до начала открытия трансферного окна, была какая-то определенность. Мы живем все время в состоянии неопределенности.

Начало работы Fan ID? Мы ведем соответствующую работу со стадионом. Думаю, все будет в порядке. Это не последний матч. В Кубке будем играть. Турникеты? Все готово», — сказал Пивоваров.

Апелляцию на решение ФИФА в отношении выступающих в стране иностранных игроков подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, что 21 июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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