Пивоваров: «Хотели бы, чтобы решение CAS по иностранным игрокам было принято до начала трансферного окна»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА).

«Разбирательства клубов с CAS? В понедельник было слушание. Мы ожидаем принятия решения. Мы бы хотели, чтобы решение было принято до начала открытия трансферного окна, была какая-то определенность. Мы живем все время в состоянии неопределенности.

Начало работы Fan ID? Мы ведем соответствующую работу со стадионом. Думаю, все будет в порядке. Это не последний матч. В Кубке будем играть. Турникеты? Все готово», — сказал Пивоваров.

Апелляцию на решение ФИФА в отношении выступающих в стране иностранных игроков подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, что 21 июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.