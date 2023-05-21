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Сегодня, 13:13

Пивоваров: «Рабочая группа по реформе РПЛ будет работать при комитете по профессиональному футболу РФС»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал работу группы по реформе РПЛ.

— Алаев рассказывал, что вы возглавили рабочую группу по реформе чемпионата. Что-то уже сделано? Были ли какие-то собрания?

— Там немного поменялся формат работы. Сейчас эта группа будет работать при комитете по профессиональному футболу РФС.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Футбол
РПЛ
РФС
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