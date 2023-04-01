Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Пивоваров после поражения от «Сочи»: «Мы очень разочарованы, больше не хочется говорить»

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболисты "Динамо" расстроены после матча с "Сочи".
Футболисты &amp;quot;Динамо&amp;quot; после матча с &amp;quot;Сочи&amp;quot;.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы очень разочарованы. Больше ничего говорить не хочется. Задайте вопросы главному тренеру. Что со Смоловым? У него повреждение, может быть будет готов к «Акрону», готовится к «Спартаку».

Все решения будут приниматься по итогам сезона. У нас подход долгосрочный, поэтому будем делать выводы по итогам соревнований. Мне кажется, что в данной игре футболисты могли сыграть лучше и проявить больше желания», — сказал Пивоваров после игры.

«Динамо» с 35 очками осталось на 4-м месте, отставая от «Спартака» на 5 очков. У красно-белых остался один матч в запасе. «Сочи» с 31 очков обошел «Краснодар» в турнирной таблице и занял 8-ю строчку.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком» 8 апреля.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Спортивный директор «Пари НН» — о словах Дзюбы: «Никто не сомневался, что он топ-футболист»
«Спартак» — «Ахмат»: в пользу красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Гершкович не обижен за то, что ему не дали нанести символический удар перед матчем между «Динамо» и «Сочи»
Булыкин: «Дзюба — красавчик. Правильно, что «Локомотив» хочет заключить с Артемом долгосрочный контракт»
Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»
«Спартак» — «Ахмат»: в ворота красно-белых ошибочно не назначен пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба о дубле в матче с «Пари НН»: «Мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе»

Йоканович о поражении от «Сочи»: «Мы разочарованы после этой игры, у нас были шансы забить»