Генеральный директор «Динамо» Пивоваров назвал игроком года Тюкавина

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поставил на первое место футболиста своего клуба Константина Тюкавина.

Также в его пятерку вошли: Бителло («Динамо»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).