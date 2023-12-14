Генеральный директор «Динамо» Пивоваров назвал Тюкавина лучшим игроком года

Сегодня, 23:10
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поставил на первое место нападающего команды Константина Тюкавина.
Также в его пятерку вошли: Бителло («Динамо»), Вендел («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»).