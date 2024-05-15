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Сегодня, 12:37

Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о будущем Лички: «Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона»

Владислав Корегин
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера клуба Марцела Лички.

Как стало известно «СЭ», победа бело-голубых в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления соглашения с чешским специалистом еще на сезон.

— Правильно ли понимаю, что по результатам матча в Калининграде, где команда забронировала себе место в тройке, контракт с Личкой продлился автоматически.

— Давайте тему контрактов обсудим по окончании сезона. Ситуация в РПЛ для нас исключительная, сосредоточимся на спорте, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. В текущем сезоне столичная команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет 2 очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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