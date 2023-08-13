Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Договоренность по Захаряну достигнута. Арсен улетает на медосмотр»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал скорый переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Принципиальная договоренность по этой сделке достигнута, но формально мы еще не закрылись. Поэтому не делаем никаких объявлений. Игрок полетит на медосмотр. По его итогам после согласования всех деталей контракта будем давать новости. Сегодня Арсен улетает. Схема получения денег? Этот вопрос в проработке. Есть соотвествующий опыт. У нас была сделка с «Болоньей», мы получили деньги. Они перечислили их нам на счет», — сказал Пивоваров.

Пресс-служба «Реал Сосьедад» заявила «СЭ», что сделка по переходу полузащитника близка к завершению. Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.