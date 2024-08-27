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Сегодня, 15:35

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров отреагировал на реакцию болельщиков на Смолова

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об игре российского форварда Федора Смолова. На данный момент футболист играет в «Краснодаре».

— Смолов приносил пользу и «Динамо», и «Краснодару». Вполне корректно вел себя по отношению к болельщикам обоих клубов. «Динамо» рассталось с Федором хорошо, просто не договорились.

— Почему тогда болельщики так отреагировали?

— Трудно говорить за зрителей. Я с удовольствием поприветствовал Смолова после матча, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

В конце прошлого сезона Смолов покинул «Динамо». В июне футболист подписал контракт с «Краснодаром».

Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе команды он забил 64 гола.

Источник: РБ Спорт
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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