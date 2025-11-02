Видео
2 ноября, 10:46

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о зимних трансферах: «Мы работаем над этим, конкретно сейчас»

Анастасия Пилипенко

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможных трансферах «Динамо» зимой.

«Сформирован ли список на усиление зимой? Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию, — цитирует Пивоварова ТАСС. — Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров. Это те игроки, которых сейчас не хватает, и они могут своим возвращением в строй усилить команду».

«Динамо» с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
2

  • Старый болельщик

    Артура, Макарова, Маричаля надо отпускать - от них мало пользы.

    04.11.2025

  • Александр Максаков

    Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Макаров - отработаный материал .

    02.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Павел Пивоваров
